Info franceinfo Les "home-jackings" ont reculé de 5,6% en 2023 par rapport à 2022 en France

Les "home-jackings" ont reculé de 5,6% en 2023 par rapport à 2022 en France, selon une note policière qu'a pu consulter le service police-justice de franceinfo mardi. Leur nombre a légèrement baissé à Paris et dans sa proche banlieue, là où ils sont les plus fréquents en France. En 2023, 318 home-jackings ont été recensés en France, soit quasiment un par jour, selon cette même note policière. Certains sont particulièrement médiatisés : l'influenceur Just Riadh en février, le chef Jean-François Piège en janvier ou encore le footballeur Alexandre Letellier en décembre.

Derrière ces cambriolages violents se cachent parfois des donneurs d'ordre au lourd casier judiciaire. Ces commanditaires qui ciblent influenceurs, chefs d'entreprises, sportifs ou encore animateurs en les repérant notamment sur les réseaux sociaux. Ils cherchent des signes ostentatoires de richesse comme des montres, des bijoux mais aussi des voitures de luxe. Ces donneurs d'ordres se chargent même parfois de la logistique et du transport des équipes vers le domicile visé.

Les cambrioleurs-braqueurs sont quant à eux rémunérés à la tâche et agissent le plus souvent le matin, entre 7 heures et 10 heures, ou en fin de journée entre 18 heures et 23 heures. Contrairement à un cambriolage classique, il faut en effet s'assurer de la présence des occupants.

Les auteurs agissent en groupe, majoritairement à trois, l'un d'eux se faisant parfois passer pour un ouvrier, un voisin ou un livreur. Selon la note policière, il s'agit pour la plupart du temps d'auteurs connus des services de police, des jeunes entre 16 et 25 ans.