Enfant de deux ans porté disparu : ce que l'on sait de la disparition inquiétante d'un enfant dans les Alpes-de-Haute-Provence

Une enquête est ouverte après la disparition inquiétante d'un enfant de deux ans et demi au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce garçon a échappé à la vigilance de ses grands-parents depuis samedi soir.

L'alerte a été donnée ce samedi en fin d'après-midi par les grands-parents. Emile, deux ans et demi, a disparu du domicile de ses grands-parents au Vernet, au Nord-Est de Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. D'importants moyens de recherche ont été mobilisés pour tenter de retrouver ce garçon.

"Une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains", précise dans un communiqué la préfecture. L'enquête pour "disparition inquiétante de mineur" a été confiée à la section de recherches de Marseille, a indiqué le procureur de Digne-les-Bains, Rémy Avon. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de l'affaire.

Emile, deux ans et demi, a été aperçu dans le village

L'enfant a disparu vers 17h. Il se trouvait alors au domicile de ses grands-parents. Ses derniers hébergeaient "leur petit-fils unique pour une semaine ou 15 jours de vacances" selon le maire du Vernet, François Balique. "Ils s'apprêtaient à avoir une activité", poursuit l'élu. "Ils chargent la voiture pour aller à cette activité. Quand ils ont voulu prendre Émile pour l'emmener, un quart d'heure après l'avoir réveillé de sa sieste, ils ont remarqué qu'il n'était plus là."

Sur place, dans la demeure familiale, il y avait d'autres membres de la famille âgés entre 14 et 16 ans. "La famille est assez nombreuse", explique François Balique. Les grands-parents ont 10 enfants. Le maire du Vernet assure que des habitants du village ont vu Emile "descendre la route". "Ils l'ont vu passer à l'horaire qui correspond au moment où il a échappé à la vigilance des grands-parents. Il n'y a pas de portail. Les enfants sont libres dans les villages, il n'y a pas de danger. C'est un village tranquille." Les grands-parents ont été auditionnés pour orienter les recherches.

D'importants moyens de recherche mobilisés

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Depuis la mise en place d'un mandat de disparition, "une trentaine de militaires, dont des membres du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne", ont été déployés. "Plusieurs équipes cynophiles et deux hélicoptères sont également mobilisés", précise la gendarmerie. Il n'y a eu que 5 heures de pause dans les recherches entre 1h et 6h dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon le maire, "une soixantaine de bénévoles du village et également des villages alentour" aident les forces de l'ordre dans les recherches. "Une solidarité formidable s'est créée", assure François Balique. " Des équipes à pied ont ratissé chaque forêt. On ratisse chaque buisson, chaque mètre carré de foin".

Les recherches se poursuivent et l'inquiétude grandit. "Tout est possible", soupire le maire. "Il y a nécessairement une réponse. On ne la connaît pas, mais on espère qu'elle sera très positive et favorable. Heureusement, la nuit n'a pas été très fraîche, 12-13 degrés, on est à 1 300 mètres d'altitude."

La thèse de l'enlèvement "improbable" selon le maire

Le terrain "autour de la maison est escarpé", rapportent les gendarmes. Le maire de la commune indique qu'il y a des "zones dangereuses où il aurait pu glisser". À franceinfo, François Balique précise qu'Emile, deux ans et demi, est considéré comme un enfant qui est "un très bon marcheur".

L'élu juge "improbable", à cette heure, la piste de l'enlèvement. "Le Haut-Vernet, c'est un cul-de-sac", décrit le maire du village. "On voit tous les passages de voitures. Vous imaginez, on est en Haute-Provence, un petit village dans lequel il y a une vingtaine de maisons, on voit tout. Après qu'il soit passé sur un chemin et que quelqu'un soit passé… On peut tout imaginer, mais c'est plus qu'improbable à mon avis. Ici, chaque voiture qui passe est auscultée, c'est comme ça, c'est la vie de village."