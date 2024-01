Délinquance : la majorité des crimes et délits encore en hausse en 2023

La majorité des crimes et délits ont augmenté en 2023, en particulier les atteintes aux personnes, selon un bilan du service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI), publié mercredi 31 janvier. A noter que si la plupart des chiffres de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales sont en hausse en 2023, le SSMSI note un ralentissement par rapport à 2022.

Dans le détail, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 7% et les viols et tentatives de viols, de 10%. L'augmentation des violences sexuelles (+8%), engagée depuis 2018, se poursuit et reflète, selon le SSMSI, une propension plus forte des victimes à déposer plainte dans le sillage de l'affaire Weinstein fin 2017 et du mouvement #MeToo de libération de la parole. Néanmoins, seules 5% des victimes de violences sexuelles ont déposé effectivement plainte en 2021, selon la dernière enquête "Vécu et ressenti en matière de sécurité".

Une baisse notable des vols et violences dans les transports en commun

Les homicides passent la barre symbolique des 1 000 victimes (1 010, +5%) et les tentatives d'homicides explosent (4 055, +13%). La hausse des destructions et dégradations volontaires (+3%), la plus forte enregistrée depuis 2018, est portée par l'explosion de ces infractions lors de la semaine d'émeutes urbaines (+140% entre le 27 juin et le 3 juillet) consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre.

Parmi les baisses notables, les vols et violences dans les transports en commun (-10% en moyenne) même si les violences sexuelles y progressent (+4%) ; les vols violents sans armes (-8%) et les vols sans violences contre les personnes (-3%). Les auteurs de crimes ou délits sont, à une large majorité, âgés de 15 à 24 ans.