Contrebande : un réseau international de vente de cigarettes démantelé, des interpellations au Mans et en Belgique

Le réseau de trafic concernait plus de 400 000 cartouches de cigarettes, selon le parquet de Rennes.

Un réseau européen de vente de cigarettes contrefaites portant sur plus de 400 000 cartouches a été démantelé, a annoncé le parquet de Rennes (Ille-et-Vilaine) vendredi 7 mai. Onze personnes ont été interpellées en Belgique et une au Mans (Sarthe).

Mardi et mercredi, une opération conduite par un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes a eu pour objectif de démanteler ce réseau "initialement détecté par la gendarmerie et la douane de l'agglomération du Mans", indique Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

Plus d'un million d'euros saisis

"Cette coopération judiciaire et policière européenne" a démontré l'existence d'un trafic global "de 456 000 cartouches de cigarettes (45 millions d'euros de valeur marchande) pour les années 2020 et 2021, entreposées dans des hangars en Belgique", selon le procureur. La marchandise était "principalement destinée aux marchés belge, français, britannique et hollandais".

Côté français, l'information judiciaire a mis au jour un réseau de distribution de cigarettes contrefaites, débuté en 2018, par des individus d'origine tchétchène implantés au Mans. Ces derniers possèdent des liens "avec une structure criminelle russophone au rayonnement international, spécialisée dans le trafic de tabac et localisée en Belgique", souligne le procureur.

Lors des perquisitions, plus d'un million d'euros en numéraire, onze véhicules, du matériel informatique, des téléphones, du papier cartonné estampillé d'une marque de cigarettes américaines, destiné à la confection des paquets, ainsi qu'une centaine de cartouches contrefaites ont été saisis.