Appel à témoins : la police recherche le prédateur des bois

Le visage émacié, le regard bleu acier, l'homme aurait aujourd'hui une soixantaine d'années. Il est considéré comme dangereux, les enquêteurs l'ont surnommé le "prédateur des bois". Ils espèrent aujourd'hui mettre un nom sur ce visage grâce au nouveau portrait-robot qui accompagne cet appel à témoin. Le dernier datait de 2011. "On espère notamment toucher des personnes qui auraient pu rencontrer cet individu, cela pourrait être d'autres victimes, des voisins, des connaissances, des gens qui l'auraient croisé", explique Philippe Guichard, directeur de l'Office central pour la répression des violences aux personnes.

Un homme froid et déterminé

L'homme est recherché pour cinq viols, commis entre 1998 et 2008, près de La Rochelle (Charente-Maritime) et en région parisienne. Sur chaque victime est prélevé son ADN. Le mode opératoire est toujours le même : les jeunes filles sont enlevées en ville, sous la menace d'une arme blanche, puis emmenées de force dans une zone boisée. Ces victimes décrivent un homme froid et déterminé. Elles espèrent que ce nouvel appel à témoin permettra de l'arrêter.

