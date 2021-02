Paris : deux morts et au moins quatre blessés dans l'incendie d'un appartement

Un incendie s'est déclaré jeudi 11 février vers 4h30, au 5e étage d'un immeuble boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris rapporte France Bleu Paris, faisant deux morts. Jusqu'à 80 pompiers ont été mobilisés depuis l'aube.

Un important dispositif de secours est engagé boulevard Voltaire (Paris 11e). Facilitez l'action des secours, évitez le secteur. pic.twitter.com/gec6ZVl6Wf — @PompiersParis (@PompiersParis) February 11, 2021

Les pompiers ont dû déployer une grande échelle et une nacelle pour accéder au 5e étage.

Le maire d'arrondissement, François Vauglin, indique sur le réseau social Twitter que deux personnes sont mortes, quatre autres sont blessées et hospitalisées. 32 habitants ont également été évacués et "mis au chaud au commissariat et à la mairie du 11e".

Solidarité totale avec les victimes. Deux personnes sont décédées cette nuit, 4 blessées sont hospitalisées et 32 personnes ont été évacuées et mises au chaud au commissariat et à la @Mairiedu11. Merci aux @PompiersParis et @prefpolice pour leur efficacité. https://t.co/On8GzKdK4D — François Vauglin (@FVauglin) February 11, 2021

La police judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie et l’identité des victimes.

La maire de Paris a réagi sur compte Twitter pour exprimer sa reconnaissance aux pompiers. "Au nom des Parisiennes et des Parisiens, j’adresse toutes mes condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’incendie survenu cette nuit dans le 11e arrondissement. Toute ma reconnaissance aux @PompiersParis qui sont intervenus avec courage et professionnalisme", écrit Anne Hidalgo.