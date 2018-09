Paris : des inscriptions antisémites découvertes sur la porte d'un immeuble du 18e arrondissement

Contactée par franceinfo, la mairie d'arrondissement indique qu'une enquête de police a été ouverte.

Des inscriptions antisémites ont été découvertes jeudi 20 septembre sur la porte d'un immeuble situé rue Ordener, dans le 18e arrondissement de Paris, rapporte une journaliste de Libération sur Twitter, qui évoque un "cauchemar éveillé". Le message est accompagné d'un dessin d'une croix celtique, symbole régulièrement utilisé par des mouvements d'extrême droite.

Voilà, on est en 2018, rue Ordener à Paris et on vit un cauchemar éveillé pic.twitter.com/XqRYUVgxLg — Marie Ottavi (@marie_ottavi) 20 septembre 2018

Ces tags ont été vraisemblablement inscrits durant la nuit qui a suivi la fin de Yom Kippour, la fête la plus importante de la religion juive au cours de laquelle les fidèles jeûnent et s'abstiennent de travailler. Selon la journaliste de Libération, la "personne visée" par ces inscriptions antisémites, dont la porte d'immeuble aurait été incendiée à deux reprises lors des trois derniers mois, a porté plainte.

"L'antisémitisme perdure, au cœur même de Paris"

Contacté par franceinfo, Eric Lejoindre, maire (PS) du 18e arrondissement, indique qu'une enquête de police a été ouverte. "La police s'est rendue sur les lieux et a effectué des constatations. Une enquête est en cours et je souhaite qu'elle aboutisse le plus rapidement possible", indique-t-il. L'élu ajoute avoir été "récemment averti des incendies mentionnés par la journaliste de Libération par des riverains". "Mais à ce stade, on ignore si ces incendies sont liés avec les tags retrouvés ce matin", précise-t-il.

Sur Twitter, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a dénoncé des faits "gravissimes". "C'est la rue où je suis née. C'est le cœur de notre si beau Paris cosmopolite et tolérant. (...) Vivement de vraies mesures fortes face à ce fléau qu'est l'antisémistime", a de son côté réagi la députée LREM de Paris Olivia Grégoire. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, a également réagi.