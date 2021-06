Panne des numéros d'urgence : Orange assure que le réseau est rétabli depuis minuit mais des difficultés persistent

Le réseau téléphonique est rétabli après la panne massive qui a affecté les numéros d'urgence, a assuré jeudi 3 juin au matin le service de la communication d'Orange à franceinfo. L'opérateur évoque un retour à la normale des services de téléphonie fixe et des numéros d'urgence depuis minuit. Les perturbations qui ont débuté mercredi en fin d'après- midi sur les des appels d'urgence au 15, 17, 18 et 112 sont liées à un dysfonctionnement d'un "équipement technique" chargé d'acheminer les appels, assure Orange. Il s'agit, selon Orange d'un "problème de routeur" et non d'un problème "lié à une opération de maintenance".

D'après les informations du réseau France Bleu, le retour à la normale se confirme dans les centres d'appel de secours dans un certain nombre de départements, dans la Creuse, le Doubs, la Haute-Saône, en Bourgogne, dans le Loiret et dans les Alpes-Maritimes notamment.

>> Département par département, la liste des numéros d'urgence alternatifs sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé

En revanche, des difficultés à joindre les secours semblent persister par endroit, toujours selon le réseau France Bleu. Dans les Bouches-du-Rhône, seul le 15 est toujours injoignable ce matin. Dans le Var, il est parfois difficile de joindre le 18, le 17 le 112 et le 15. En Bretagne, les pompiers du Morbihan disent être toujours perturbés. Selon Orange, il est possible que certaines perturbations persistent de façon "marginale" et "aléatoire". Orange dit rester "en vigilance".