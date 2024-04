Onze hommes jugés à Valenciennes pour des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans

Onze hommes soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans comparaissent, jeudi 25 avril, devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, rapporte France Bleu Nord. Les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés entre octobre 2022 et avril 2023.

Cinq des prévenus sont poursuivis pour "recours à la prostitution d'un mineur" et six pour "atteinte sexuelle sur mineur", la différence étant que les rapports étaient pour certains tarifés et pour d'autres non. Ces onze hommes, âgés de 26 à 61 ans, sont par ailleurs tous soupçonnés d'avoir sollicité et d'avoir détenu des images à caractère pornographique de la victime.

Début des investigations en avril 2023

Dans cette affaire, les investigations ont débuté en avril 2023, après le signalement à la gendarmerie des parents de la jeune fille à l'occasion d'une tentative de fugue. L'adolescente avait finalement été retrouvée dans un bâtiment agricole dans le Pas-de-Calais, chez un homme de 53 ans. Dans le téléphone de la jeune fille, les enquêteurs avaient retrouvé des échanges à caractère sexuel, des photos à caractère pornographique et des messages relatifs à des prestations sexuelles tarifées. Elle utilisait notamment le site de chat en ligne coco.gg. Un site déjà pointé du doigt dans plusieurs affaires d'agressions, notamment celle de Philippe Coopman, à Grande-Synthe.

Les prévenus comparaissent libres sous contrôle judiciaire, avec pour certains des obligations de soin. Ils encourent des peines allant de 7 à 10 ans d'emprisonnement. La victime ne sera pas présente à l'audience, pour éviter toute confrontation avec les prévenus, mais son père assistera aux débats. L'audience doit débuter à 9h30.