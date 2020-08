Occitanie : un homme blessé après une nouvelle fusillade à Toulouse

Il s'agit du quatrième règlement de comptes en moins d'un mois dans le même quartier.

Une nouvelle fusillade a eu lieu lundi soir à Toulouse, dans le quartier des Izards, rapporte mardi 25 août France Bleu Occitanie. Un homme a été blessé. Il s'agit du quatrième règlement de comptes dans ce quartier toulousain en moins d'un mois. Un homme dans un état grave a été pris en charge par les secours.

Plusieurs détonations ont été entendues peu avant 23 heures près de la bouche de métro "Trois-cocus" lundi. Les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement et un hélicoptère a survolé la zone dans la nuit, selon France Bleu Occitanie.

"Comme une mitraillette", raconte un témoin

Ce quartier des Izards a été plusieurs fois le théâtre de fusillades ces trois dernières semaines. Un homme de 29 ans a été blessé par balle à une jambe samedi, rue Ernest Renan. Le 14 août, des coups de feu ont été tirés sans faire de victime. Le 11 août, un homme de 30 ans a été tué et deux autres personnes grièvement blessées.

"J'ai l'impression que c'était deux vagues de cinq ou six coups de feu très rapides, comme une mitraillette", a témoigné auprès de France Bleu Occitanie, Mathieu un habitant du quartier toulousain. Il a expliqué que cela l'a "fait sursauter tellement c'était intense". "On sent que le quartier est vraiment dans une ambiance très tendue", a-t-il ajouté.