Noyades : les risques de la baignade en mer pour les seniors

La mer est source de bienfaits. Pour les personnes âgées, c'est leur lieu de baignade favori, mais aussi le plus dangereux pour cette tranche d'âge. Le dernier rapport public fait état de plus de 600 noyades mortelles en France. Plus d'un tiers de ces décès concerne les plus de 65 ans. Se baigner n'est pas un acte anodin.

Les gestes à connaître

"Lorsqu'on pénètre dans l'eau, il y a des modifications physiologiques de l'organisme, ne serait-ce que par une modification des pressions qui vous entourent", explique un marin-pompier de Marseille (Bouches-du-Rhône). Cela peut conduire à un malaise. Il y a donc une précaution essentielle à prendre, que les natifs du bord de mer connaissent bien : se mouiller la nuque avant de rentrer, rentrer progressivement. Rester longtemps dans l'eau peut également conduire à une déshydratation. Autre conseil : éviter de nager seul. En cas de malaise, être accompagné peut vous sauver la vie. En France, les deux départements les plus touchés par la noyade sont les Bouches-du-Rhône et le Var.

Le JT

