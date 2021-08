Enfant disparue en mer en Charente-Maritime : les recherches sont relancées dimanche

Une jeune fille de 11 ans est toujours portée disparue en mer, au large du secteur de Meschers-sur-Gironde, près de Royan (Charente-Maritime) dimanche 15 août. Selon France Bleu La Rochelle, les recherches reprennent, mais dans une moindre mesure. La brigade nautique doit retourner sur place, équipée d'un sonar, un appareil qui détecte les ultra-sons permettant de faire des recherches sous-marines.

Samedi, au lendemain de sa disparition, d'importants moyens ont été mobilisés pour retrouver son corps. Sur terre, huit gendarmes pour parcourir la côte. En mer, les plongeurs de la brigade nautique. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale a également surveillé le littoral depuis le ciel. "Il y a peu d'espoir de la retrouver vivante à l'heure qu'il est", a reconnu samedi la sous-préfète de Jonzac, Estelle Leprêtre.

Une mer agitée et un gros coefficient

La fillette était suivie par l'aide sociale à l'enfance et participait à un séjour organisé par l'Aroeven (association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'Éducation nationale), qui se terminait le 16 août. Le groupe dans lequel elle se trouvait a "très probablement été pris par la marée", a indiqué Estelle Leprêtre. "La mer était agitée, le coefficient était gros, elle est montée rapidement." La zone dans laquelle se baignaient les enfants et les deux animateurs qui les encadraient était surveillée et quatre personnes ont pu être secourues, l'un des encadrants et trois enfants dont une fillette qui est hospitalisée à Saintes, "sous surveillance", jusqu'à lundi.

L'enquête ouverte par le parquet de Saintes devra préciser les circonstances de ce drame. Les autres enfants de cette colonie de vacances, hébergés dans un centre de vacances de Meschers-sur-Gironde, sont rapatriés chez eux, en région parisienne, à Tours et Orléans.