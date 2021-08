Charente-Maritime : une enfant de 11 ans portée disparue après une baignade avec sa colonie de vacances

Une jeune fille de 11 ans est portée disparue en mer, au large du secteur de Meschers-sur-Gironde, près de Royan, en Charente-Maritime, samedi 14 août. Elle se trouvait sur la plage des Vergnes, avec un groupe d'enfants d'une colonie de vacances organisée par une structure basée à Orléans, quand ils ont été surpris par la marée, précise France Bleu La Rochelle.

Selon les pompiers de Charente-Maritime, trois personnes ont été secourues. L'une d'entre elle, une jeune fille, a été hospitalisée à Saintes. Son pronostic vital n’est pas engagé, indique le communiqué de la préfecture de Charente-Maritime.

Un dispositif de secours important

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d'Etel, a été alerté par le poste de plage pour un groupe d'enfants en difficulté peu après 16 heures vendredi. D'importants moyens de secours ont rapidement été déployés pour porter secours aux enfants, avec des sauveteurs et des plongeurs.

Après "plusieurs heures de recherches et faute d'éléments nouveaux", les recherches "par moyens dirigés" ont été suspendues vers 19h30 vendredi, ont indiqué les pompiers, soit plus de deux heures après avoir reçu l'alerte. Elles se poursuivent sous d’autres formes. Le parquet de Saintes a ouvert une enquête et une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les enfants de la colonie et les animateurs.