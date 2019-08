Decathlon rappelle une bouée siège bébé en raison d'un risque de noyade

Ce produit a été commercialisé entre le 1er février 2019 et le 14 juillet 2019 et ne doit plus être utilisé.

Cette bouée siège bébé Nabaiji commercialisée par Decathlon fait l'objet d'une mesure de rappel. (DECATHLON)