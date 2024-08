Baïnes : "Risque maximal" sur le littoral aquitain mercredi et jeudi

Les personnes qui fréquentent les plages de la zone sont appelées "à la plus grande vigilance" et à "se baigner entre les drapeaux des postes surveillés".

Mercredi et jeudi, les plages du littoral aquitain seront de nouveau concernées par un "risque maximal de courants de baïnes", indique la préfecture de Nouvelle-Aquitaine mardi 13 août . Le préfet de la région et de la Gironde, Étienne Guyot, "appelle les personnes qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance".

Les baïnes ("petit bain" en patois landais) ressemblent à des piscines naturelles, formées entre la plage et un banc de sable, parfois difficiles à identifier. Ces cuvettes formées par la marée peuvent être larges de dizaines de mètres et être très profondes. D'apparence inoffensives, notamment parce que la mer y paraît lisse et calme à la surface de l'eau, ces baïnes sont en fait animées par des courants très forts et dangereux qui emmènent le nageur au large.

Quatorze baigneurs morts dans des baïnes en 2023

En avril dernier, au Cap-Ferret, en Gironde, un quadragénaire est mort en se baignant en dépit d'une alerte maximale. Les autorités appellent donc à la prudence : "Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des postes surveillés", conseillent-elles.