Au moins 233 noyades recensées en France en juin, dont plus de 80 mortelles

Du 1er au 28 juin, le nombre de noyades accidentelles a toutefois baissé par rapport à la même période de 2022 et de 2021.

Au moins 233 noyades accidentelles, dont 84 mortelles, ont été recensées en France au mois de juin, a annoncé Santé publique France, vendredi 7 juillet. "Le nombre de noyades et de décès reste élevé durant les quatre premières semaines de juin 2023", souligne le premier point épidémiologique sur les noyades de l'été.

Du 1er au 28 juin, le nombre de noyades accidentelles a cependant baissé par rapport à la même période de 2022 (253 noyades) et de 2021 (310). En juin 2021, la levée des mesures de restriction anti-Covid, associée à une météo favorable à la baignade, a pu "expliquer une partie du nombre important de noyades", selon Santé publique France.

Le nombre de noyades mortelles en juin est quasiment stable par rapport aux mêmes périodes de 2022 et 2021. En proportion, les noyades de ce début d'été ont donc été un peu plus fréquemment mortelles (36%, contre 34% et 26% les années précédentes). A ce stade, elles sont plus nombreuses parmi les adultes. En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1 000 morts, dont environ 400 l'été.