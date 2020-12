Nord : un policier fait un double doigt d'honneur sur une photo de Google Maps, une enquête interne ouverte

La police nationale du Nord annonce mardi 1er décembre sur Twitter l'ouverture d'une "enquête interne" après la circulation depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux d'une photo de Google Maps montrant un policier faisant un double doigt d'honneur en direction de l'objectif, rapporte France Bleu Nord.

Cette photo datant de 2019 montre une voiture de police dans une rue de Roubaix avec à bord un fonctionnaire faisant deux doigts d'honneur. La plaque du véhicule et le visage de l'homme sont floutés. Elle a été prise par Google Maps, qui recense en ligne les noms de rues et quartiers, avec des images et des photos. Elle a été relayée depuis la mi-novembre par un compte Twitter qui recense toutes les photos insolites prises par ce service de cartographie en ligne.

Un comportement que la DDSP "réprouve nécessairement"

Mais dans un contexte compliqué pour la police, la direction départementale de la sécurité publique dans le Nord annonce qu'elle a ouvert une enquête interne : "Après avoir appris qu'une image Google Maps de l'été 2019 critiquable, était diffusée sur les réseaux sociaux, susceptible de représenter l'un de ses agents, la DDSP du Nord a ouvert une enquête interne à l'égard d'un comportement individuel, qu'elle réprouve nécessairement", a écrit la police du Nord sur son compte Twitter.

Au sein de la DDSP, on relativise tout de même et on précise avec humour qu'il ne s'agit pas de saisir l'IGPN, la police des polices, mais un simple service interne chargé de veiller au respect de la déontologie. Il y a sûrement derrière ce cliché une plaisanterie entre collègues. L'auteur du geste déplacé devrait, au pire, écoper d'un blâme ou d'un avertissement.