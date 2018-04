Nord : ce que l'on sait sur la mort d'Angélique, cette adolescente disparue mercredi

Le corps de la jeune fille de 13 ans a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche à Quesnoy-sur-Deûle. Un homme de 45 ans, qui a reconnu les faits, a amené les policiers sur les lieux.

Sa disparition, mercredi 25 avril, avait été jugée inquiétante. Dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'Angélique, 13 ans, a été retrouvé à Quesnoy-sur-Deûle (Nord). Un homme de 45 ans a été interpellé et a reconnu les faits, rapporte France 3 Hauts-de-France. Le parquet doit livrer plus de détails dans la matinée. Franceinfo fait le point sur cette affaire.

Dans quelles circonstances Angélique a-t-elle disparu ?

Angélique Six habitait à Wambrechies (Nord), au nord de la métropole lilloise. Elle a été aperçue pour la dernière fois à 16h30 dans le quartier de l'Agrippin, a précisé la mairie de la commune dans un communiqué. La jeune fille avait laissé "un mot disant rejoindre des copines pour ensuite rentrer, mais n'est jamais rentrée" chez elle, selon la police.

Cette disparition a été jugée inquiétante par la police qui a diffusé, vendredi 27 avril, un avis de recherche sur internet, avec le signalement de la jeune fille : 1m53, de corpulence mince, yeux bleus, cheveux longs et lisses. Le jour de sa disparition, elle portait un jean bleu, un tee-shirt et des baskets.

"Je suis persuadée que ce n’est pas une fugue", a confié à France 3, samedi, sa grande sœur Anaïs. Elle se disait inquiète en expliquant : "Quand je ne suis pas avec elle 24 heures, elle m’envoie des messages, me dit que je lui manque, qu’elle s’ennuie sans moi. On est vraiment très proche, donc je sais qu’elle ne pourrait pas le faire sans moi."

Comment son corps a-t-il été découvert ?

Le téléphone portable aurait été géolocalisé jeudi soir "entre Marquette et Wambrechies", deux communes voisines, a déclaré le père de l’adolescente à France Bleu Nord. Une première battue, avec l’aide d’une centaine de personnes, a été organisée vendredi, dans le quartier de l’Agrippin, où la famille habite. Son père y participait. "Ma femme craque, ma fille aussi", a-t-il confié à France 3 vendredi.

La police, elle, a notamment mobilisé dès jeudi une brigade cynophile, et des pompiers plongeurs ont été sollicités pour la recherche d'un corps à proximité du port de plaisance de Wambrechies, en bordure de la Deûle.

Le corps dénudé de la jeune fille a finalement été retrouvé par la police aux alentours de 2 heures du matin sur un chemin forestier à Quesnoy-sur-Deûle (Nord), à une dizaine de kilomètres au nord de Lille. Le corps de l'adolescente portait des traces de strangulation, selon France 3 Hauts-de-France.

Que sait-on du suspect arrêté ?

Un homme de 45 ans a avoué les faits en garde à vue, samedi vers 23 heures, avant d'amener les enquêteurs sur les lieux, précise France 3 Hauts-de-France. Il s'agit d'un riverain du parc, qui aurait essayé d'abuser d'elle avant de la tuer et transporter son corps vers la forêt. Il était déjà connu pour des antécédents de viol et agressions sexuelles. D'après les informations de BFMTV, l'homme aurait raconté avoir attiré Angélique à son domicile. Il aaurait alors tenté d'abuser d'elle avant de l'étrangler et de se débarrasser du corps.



Toujours selon France 3 Hauts-de-France, cet habitant du quartier connaissait l'adolescente. Samedi, les policiers ont entendu un garçon de 10 ans affirmant avoir vu Angélique rejoindre un homme dans le parc près de son domicile.