Natation : Lionel Horter et les dirigeants du club de Mulhouse condamnés à de la prison avec sursis

Les dirigeants du Mulhouse olympic natation (MON) ont été condamnés lundi 3 juin par le tribunal correctionnel de Mulhouse (Haut-Rhin) à des peines de prison avec sursis après avoir été reconnus coupables de certaines des 64 infractions qui leur étaient reprochées dans la gestion du club entre 2015 et 2019.

Lionel Horter, ancien coach de Yannick Agnel, a été condamné à un an de prison avec sursis. Il est aussi interdit de gérer une société pendant deux ans. L'entraîneur a été jugé coupable d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, notamment pour avoir facturé à la société M.O.N Club, qui gérait les activités de loisirs du club de natation, plus de 73 000 euros d'honoraires injustifiés au nom de sa société de conseil, baptisée Noumi Conseil, et pour des notes de frais sans justificatifs. Il a également été reconnu coupable d'abus de confiance. Il a en revanche été relaxé pour plusieurs charges, relatives notamment à ses frais kilométriques et téléphoniques.

La mère de la fratrie Horter dispensée de peine

Son frère Franck Horter, président du club, a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Le tribunal l'a reconnu coupable d'abus de confiance pour avoir facturé des services fictifs et pris en charge des frais pour son père Laurent, décédé en avril 2022 pour un total de plus de 244 000 euros. Marjorie Hauswirth, l'épouse de Lionel Horter et gérante de la société M.O.N Club, a elle été condamnée à dix mois de prison avec sursis et interdite de gérer une société pendant deux ans. Marie Octavie Horter, la mère de Franck et Lionel, a été reconnue coupable de recel d'abus de confiance pour des notes de frais de 555 euros. Elle a été dispensée de peine.

En avril, la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, avait requis un an de prison avec sursis, 40 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une société pour Franck Horter, son frère Lionel, et la femme de celui-ci (30 000 euros d'amende pour elle), ainsi que six mois de prison avec sursis contre Marie-Octavie Horter.