Info franceinfo Natation : la famille Horter renvoyée devant la justice pour des soupçons d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux

L’entraîneur de natation Lionel Horter, sa femme, son frère Franck et leur maman ont été renvoyés, lundi, en correctionnelle.

Les quatre membres de la famille Horter, Lionel, Franck, Marie-Octavie, leur maman, et Marjorie, l'épouse de Lionel, ont été présentés, lundi 5 juin, à 15h devant la Procureur de la république du Parquet de Mulhouse, qui leur a signifié leur renvoi en correctionnelle. L’audience se tiendra le 16 novembre prochain au tribunal judiciaire de la ville. Le Parquet les renvoie pour des suspicions des délits d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et recels. Franck Horter s’est vu signifier un contrôle judiciaire l’empêchant d’exercer les fonctions de président du Mulhouse olympique natation (MON) et de la structure privée liée au club local, le MON Club, historiquement gérés par la famille Horter.

C’est un des plus célèbres noms de la natation française qui va avoir à faire avec la justice. Lionel Horter, est l'ancien entraîneur de Roxana Maracineanu, ex-ministre des Sports et championne du monde de natation, mais également d’Amaury Leveaux, de Laure Manaudou ou plus récemment de Yannick Agnel.

Une dénonciation anonyme à l'origine de l'enquête

Ce renvoi est le résultat d’une enquête de la police judiciaire de Mulhouse lancée en 2020, à la suite d'une dénonciation anonyme, au sujet de la gestion de Mulhouse Olympique Natation, le MON et du MON Club.

Le Parquet de Mulhouse n’a pas encore précisé les charges exactes qui pèsent sur les Horter et ce que les enquêteurs ont pu mettre au jour. Cependant le renvoi direct à l’issue d’une enquête de police, sans passer par une information judiciaire menée par un juge d’instruction, signifie que le parquet estime qu’il détient des faits suffisamment solides pour obtenir une condamnation.