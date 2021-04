Nantes : un incendie devant la mosquée Arrahma, la mairie réclame des poursuites

Un incendie vraisemblablement volontaire a eu lieu juste devant la mosquée Arrahma à Nantes, dans la nuit de jeudi à vendredi, rapporte vendredi 9 avril France Bleu Loire Océan. Les flammes ont fortement endommagé la porte principale de la mosquée et abimé la façade.

C'est un "acte criminel", dénonce un des membres de la mosquée, Abdeslam Bahloul. "Qu'est-ce que les auteurs cherchent ? Devant la porte, nous ne laissons jamais rien traîner, ce qui veut dire qu'ils ont déplacé les poubelles devant la porte pour y mettre le feu", dit-il à France Bleu.

Des poubelles en feu positionnées devant la porte

Les pompiers ont été appelés par un passant vers trois heures du matin. D'après les premières constatations, le feu a été déclenché depuis trois poubelles remplies de cartons et positionnées juste devant la porte la plus à droite de la façade. Selon des témoins, des canettes d'essence ont été retrouvées sur place. Les policiers vont examiner les images de la vidéosurveillance de la mosquée et du centre de sécurité urbain.

La porte en bois de la mosquée est partie en cendres mais le volet métallique juste derrière a résisté au feu. Aucune autre dégradation n'a été constatée. Vendredi matin, une forte odeur de brûlé persistait à l'intérieur de la mosquée, indique France Bleu.

L'adjoint à la sécurité de Nantes, Pascal Bolo, a rapidement réagi à cet incendie : "Je condamne fermement cet acte inadmissible. La garantie d’un exercice libre et paisible des cultes est un fondement de notre pacte républicain. Ce méfait doit faire l’objet des poursuites nécessaires pour en identifier et juger les auteurs", écrit-il sur Twitter.