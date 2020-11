Montpellier : une fusillade éclate dans le quartier de La Paillade sur fond de règlement de comptes

Des coups de feu qui retentissent en plein confinement décrété contre le coronavirus. Une vingtaine de coups de feu ont été échangés dans le quartier de La Paillade, à Montpellier (Hérault), dimanche 1er novembre vers 13 heures, selon une source proche du dossier. Une source policière précise qu'il s'agit d'un règlement de compte qui implique six personnes : quatre individus contre deux autres. Personne n'a été interpellé.

Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ces échanges de coups de feu et le profil des personnes mises en cause. Elle a été confiée à la police judiciaire de Montpellier. Le quartier est actuellement bouclé. On ignore encore si ces tirs ont fait des blessés. "Plusieurs échanges de coups de feu sont venus rompre le silence imposé par le confinement, ce dimanche 1er novembre, à La Paillade à Montpellier, au niveau de la tour d'Assas", rapporte Midi Libre. La police est sur place ainsi que des militaires de l'opération Sentinelle, des CRS et des gendarmes mobiles.