Montpellier : un homme tue sa femme par balle devant le tribunal judiciaire de la ville avant de se suicider

Un homme a tiré mortellement sur sa femme devant le tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault), mardi 20 février, avant de se suicider, a appris France Télévisions de source policière et judiciaire. Il devait comparaître pour violences conjugales, selon les informations de France Bleu Hérault. "Le bilan définitif fait état de deux morts", a commenté la préfecture sur le réseau social X.

Une intervention des forces de l’ordre est en cours après des coups de feu devant le tribunal judiciaire de #Montpellier #Hérault .

Le bilan définitif fait état de 2 morts.

L’évènement est terminé.

La zone est sécurisée par les policiers de la DIPN 34. Le préfet est sur site. Une… pic.twitter.com/1pfEikWExz — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) February 20, 2024

Le tribunal a été évacué et les forces de l'ordre sont actuellement sur place. "La zone est sécurisée", précise la préfecture de l'Hérault sur X, et "l'événement" est désormais "terminé". "Il n'y a plus de risques pour les Montpéllierains", a également commenté la préfecture auprès de franceinfo, en précisant que le préfet était sur place. Le procureur de la République doit livrer davantage de détails lors d'un point-presse un peu plus tard dans l'après-midi.