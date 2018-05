Pays Basque : un homme de 79 ans mis en examen pour le meurtre de sa femme d'un coup de fusil

C'est un membre de la famille du couple de septuagénaires, qui a découvert le corps de la femme sans vie et baignant dans son sang.

Un homme de 79 ans, interpellé à son domicile à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),a été mis en examen pour meurtre, vendredi 4 mai, indique le du parquet de Bayonne. Il s'est lui même accusé d'avoir tué son épouse d'un coup de fusil.

Retranché dans la maison de famille

C'est un membre de la famille du couple de septuagénaires, qui a découvert le corps de la femme sans vie et baignant dans son sang à leur domicile. L'époux s'est alors accusé du meurtre avant de se retrancher dans la maison familiale plusieurs heures. Mercredi, vers 15 heures, après l'intervention de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et des secours, un médecin du SMUR est parvenu à faire sortir le septuagénaire sans arme de la maison.

Mis en examen par un juge d'instruction, le septuagénaire a été placé en détention provisoire, a expliqué le procureur de la République de Bayonne, Samuel Vuelta Simon.