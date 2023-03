Meurtre de deux enseignants dans les Hautes-Pyrénées : un corps retrouvé dans la zone où le principal suspect est recherché

Le procureur de Pau indique à France Bleu Béarn Bigorre, ce lundi, qu'un corps a été retrouvé dans la zone où était recherché le suspect du meurtre de deux enseignants en juillet 2022. Des analyses sont en cours pour identifier le corps.

Un corps a été retrouvé au nord de l'Espagne à Jaca, dans la zone où était recherché un homme suspecté du double meurtre d'enseignants en France, a appris France Bleu Béarn Bigorre lundi 20 mars 2023 auprès du procureur de Pau, confirmant une information de la presse espagnole. Le soir du 4 juillet 2022, deux enseignants ont été tués dans les Hautes-Pyrénées à Pouyastruc. Cédric Tauleygne, âgé de 34 ans à l'époque, est soupçonné d'avoir tué Gabriel Fourmigué et Aurélie Pardon, dont il était l'époux. Gabriel Fourmigué et Cédric Tauleygne entretenaient une relation depuis quelques semaines.

Analyses ADN en cours

Le corps n'a pour l'instant pas été formellement identifié. C'est pourquoi Rodolphe Jarry, le procureur de Pau, appelle à la prudence. "Des investigations sont menées pour infirmer ou confirmer qu'il s'agit bien du corps de Cédric Tauleygne", indique-t-il à France Bleu Béarn Bigorre. Des examens sont en cours, notamment des analyses ADN pour obtenir la confirmation de l'identité du cadavre retrouvé.

Les recherches avaient commencé dès le soir du double meurtre. Un plan Épervier avait été alors déclenché, rappelle France Bleu. Depuis, ce sont des dizaines de gendarmes qui fouillaient les Hautes-Pyrénées et les départements voisins, avec une vigilance particulière à Pouyastruc et Barbazan-Dessus où l'homme vivait. Cédric Tauleygne vivait à Barbazan-Dessus, mais était employé en Béarn, à Bordes, sur le site de Safran qui produit des moteurs d'hélicoptère. Ancien réserviste de la gendarmerie et ancien réserviste au 35e RAP de Tarbes, Cédric Tauleygne était aussi tireur sportif et cycliste aguerri.