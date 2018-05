Meurtre d'Angélique : insultée et menacée, la compagne du suspect va porter plainte

La compagne de David Ramault, l'homme qui a avoué le viol et le meurtre de l'adolescente, a décidé de porter plainte après avoir subi des insultes, des actes de vandalisme et des menaces, rapporte son avocat à Europe 1.

"En état de choc", la femme du suspect "vit un véritable cauchemar", explique Hervé Cobanesi. "Elle m'a dit que sa vie était détruite, et qu'elle ne sait plus quoi dire à ses enfants", ajoute-t-il.

Cette femme, qui a eu deux enfants avec celui qu'elle qualifie aujourd'hui de "monstre", "pense avant tout aux parents d’Angélique, à leurs souffrances, répétant : Mais comment vont-ils vivre, ses parents, maintenant ?", relate l’avocat lillois dans Le Parisien.

"Jetés en pâture"

Elle subit à présent toutes sortes de représailles depuis les aveux de son compagnon."Son cauchemar est tel qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les photographies de ses enfants et son nom sont jetés en pâture", précise l'avocat. "Sa maison, à laquelle elle n’a plus accès après avoir été mise sous scellée, a été l’objet d’actes de vandalisme dans la nuit", a-t-il ajouté. Elle a décidé de déposer plainte contre ces agissements.



David Ramault, 45 ans, a été écroué dans la nuit de lundi à mardi pour la séquestration, le viol et le meurtre d'Angélique, 13 ans. Une marche blanche est organisée dans l'après-midi à Wambrechies (Nord).