"Faire des visites là-dedans, ça me fait flipper" : dans les Yvelines, la maison du tueur en série Landru est à vendre

La maison d'un des plus célèbres tueurs en série français, Henri Désiré Landru, est à vendre à Gambais dans les Yvelines. Mais pour l'agent immobilier, la vente s'annonce compliquée : elle refuse d'y mettre un pied.

"Villa à vendre. Beaucoup de charme. Fort passé historique. 450 000 euros", peut-on lire sur l'annonce immobilière. Un prix de vente alléchant, pour cette villa entourée d'un terrain de 6 000 m2 à la sortie du village de Gambais dans les Yvelines. Mais le hic, c'est que cette villa a appartenu à Henri Désiré Landru. "Faire des visites là-dedans, je ne peux pas, ça me fait flipper", a raconté un agent immobilier à France Inter.

Au début du 20e siècle, Henri Désiré Landru, surnommé "Barbe bleu de Gambais", a assassiné et brûlé 11 femmes dans le poêle de la cuisine. Une maison où des "travaux" sont "à prévoir", précise l'annonce publiée il y a quelques jours.

"Qui va vivre là-dedans ?"

Près de 100 ans après la mort de Landru, condamné à mort en 1922, l'histoire fascine toujours. Mais pour Annabelle, agent immobilier, la vente s'annonce compliquée. Pour sa part, elle refuse de faire des visites et s'interroge "qui va vivre là-dedans, c'est impossible !". Elle avance aussi l'argument du prix.

Quand on m'a dit qu'elle était en vente, pour moi c'était possible, mais à un prix beaucoup plus bas, voire la moitié !Annabelle, agent immobilierFrance Inter

La famille, propriétaire de la maison depuis près de 40 ans, a décidé de s'en séparer. Pour le moment, difficile de savoir si elle trouvera preneur. Les habitants de la petite commune de 2 000 âmes qui connaissent bien l'histoire de la "maison de Landru" ne se voient pas y habiter, "ça fait morbide". Certains proposent plutôt d'en faire un musée ou un lieu de tournage pour des films d'horreur.