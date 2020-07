Mélanie Lemée, la gendarme et judokate tuée par un chauffard, a reçu la Légion d'honneur à titre posthume

Le ministre de l'Intérieur lui a par ailleurs décerné à titre posthume la médaille militaire de la Gendarmerie nationale palme de bronze et la médaille d'or de la sécurité intérieure.

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait le déplacement. Mélanie Lemée, la gendarme de 25 ans tuée samedi 4 juillet par un chauffard lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne, a été décorée de la Légion d'honneur, jeudi 9 juillet, près de Bordeaux. Les honneurs militaires ont été rendus à la jeune femme à la caserne de l'état-major de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, à Mérignac (Gironde), où son cercueil, recouvert du drapeau tricolore, avait été déposé au centre d'une place d'armes figée par l'émotion.

Le ministre de l'Intérieur, qui présidait la cérémonie, l'a décorée chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume après l'avoir élevée au rang de major. En présence de ses proches, il a loué son "engagement sans faille", mais aussi son parcours dans le judo, avant de lui remettre la médaille militaire de la Gendarmerie nationale palme de bronze et la médaille d'or de la sécurité intérieure.

Le ministre a insisté dans son éloge funèbre sur la jeunesse de la gendarme, réserviste à 19 ans, une "combattante" qui "incarnait les valeurs les plus nobles, celles de la République, de la justice (...) la protection les plus faibles". "La République veut vous dire que votre engagement n'est pas vain (...) au contraire, vous êtes l'honneur de la République", a-t-il déclaré à l'intention des troupes, gendarmes et toutes les forces de l'ordre.

Le chauffard mis en examen

Originaire de l'Orne, en Normandie, et sportive accomplie, Mélanie Lemée avait notamment représenté la France aux Mondiaux militaires de judo en 2016 en Suisse et venait de réussir l'examen d'officier de police judiciaire. La jeune femme a été fauchée à un contrôle routier par un conducteur de 26 ans qui avait refusé de s'arrêter alors qu'il roulait, sans permis, à plus de 130 km/h et transportait "vraisemblablement de la cocaïne", selon le parquet d'Agen.

Le suspect, au casier judiciaire chargé pour des affaires de stupéfiants et de délit routier, a été mis en examen pour "homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" et incarcéré provisoirement.