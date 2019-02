Marseille : deux blessés par arme blanche, la BAC tire sur l'agresseur présumé

Le pronostic vital de l'agresseur présumé est engagé.

La police a été appelée mardi 19 février à 16h45, à Marseille, pour un homme qui agressait des passants à l'arme blanche rue de Rome, dans les environs de la Canebière, a appris franceinfo de source policière. Deux personnes ont été blessées à l'arme blanche par cet homme qui en avait visé quatre.

L'agresseur a tiré sur une voiture de police

Repéré par la Bac (brigade anti-criminalité), l'homme a été poursuivi par une équipe en voiture. Il a alors lâché son couteau et a ouvert le feu en direction des forces de l'ordre, qui n'ont pas été touchées et ont riposté. L'agresseur présumé est gravement touché, et son pronostic vital est engagé. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, il est pris en charge sur les lieux des faits.

Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin ainsi que le procureur de la République se sont rendus sur place.

La Canebière était coupée sur plus de 300 mètres, ce mardi soir, à 18 heures.

Le pronostic vital des blessés à l'arme blanche n'est pas engagé. Une troisième personne a été légèrement blessée par des éclats de tir.

