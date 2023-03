Manifestation contre les "méga-bassines" : l'eurodéputé EELV David Corman est "estomaqué de voir une telle débauche de moyens de police"

David Cormand, député européen EELV, juge disproportionné les moyens de sécurité engagés à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, et dénonce l'attitude des gendarmes face aux manifestants opposés aux projets de méga-bassines.

"Je suis estomaqué de voir une telle débauche de moyens de police", a déclaré dimanche 26 mars sur franceinfo David Cormand, député européen EELV, alors que le pronostic vital de l'un des manifestants blessé à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, est engagé. Les gendarmes "en quad c'est Mad Max."

Il y avait "plus de 3 200 policiers pour protéger un trou. Ce vers quoi nous avons convergé hier c'est un trou de terre au milieu des champs, la bassine n'est pas finie. S'il n'y avait pas eu de policiers présents, les gens seraient allés vers le trou, quelques excités seraient allés dedans, le soir on serait rentrés au camp de base faire la fête et tout le monde serait reparti. On n'aurait pas de policiers et de manifestants blessés."

>> "Méga-bassines" dans les Deux-Sèvres : "On s'est préparés pour tenir plusieurs jours", prévient la porte-parole de la gendarmerie nationale

David Cormand a comparé la brutalité des policiers envers les manifestants anti-bassines "à celle que nous voyons dans les manifestations contre les retraites. Qu'est-on en train de faire de la force dite légitime ? C'est ça qui devrait interpeller l'ensemble des citoyens." Les forces de l'ordre ont tiré plus de 4 000 grenades (lacrymogènes et de désencerclement) et utilisé des LBD, en riposte aux assaillants selon les autorités.

"On ne prévoit pas de faire accéder le Samu pour évacuer dans des temps qui permettent de garantir le pronostic vital des personnes blessées", s'étonne David Corman. Le député a reconnu aussi que certains manifestants étaient équipés de gourdins, de boules de pétanque. "Je le déplore et je ne soutiens pas ça."