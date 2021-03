Lyon : douze interpellations après des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre dans le quartier de La Duchère

De brefs heurts ont opposé, jeudi 4 mars au soir, les forces de l'ordre et des habitants d'un quartier sensible de Lyon (Rhône), après un accident de scooter la veille, dans lequel a été grièvement blessé un adolescent du quartier. Quelque 12 personnes ont été interpellées jeudi soir, 8 mineurs et 4 majeurs, toutes placées en garde à vue, selon le parquet de Lyon.

Au total, six voitures ont été incendiées, tandis que deux motos, des poubelles et des abribus ont été détruits, a constaté une journaliste de franceinfo sur place. Il n'y a pas eu de blessé. Selon la mairie, des affrontements ont opposé en début de soirée des jeunes du quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement, à des policiers intervenus après une série d'incendies volontaires de poubelles et de voitures.

Une enquête a été confiée à l'IGPN

Le point de départ de ces violences : la chute d'un adolescent de 13 ans à scooter mercredi après-midi, qui se trouve actuellement entre la vie et la mort. La préfecture dément formellement l'implication de la police dans cet accident.

Toutefois, le parquet de Lyon a décidé d’ouvrir une enquête en recherches des causes des blessures pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) "dans un souci de transparence et d’impartialité", "compte tenu de certaines déclarations relayées par les médias et mettant en cause les services de police dans la survenance de cet accident".