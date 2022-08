Lyon : ce que l'on sait de l'accident de trottinette dans lequel deux adolescents sont morts

Un garçon de 17 ans et une fille de 15 ans circulant sur une même trottinette sont morts dans la soirée du lundi 22 août à Lyon. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux adolescents ont été percutés par l'arrière par une ambulance après avoir fait un écart sur une voie de bus, dans le 2e arrondissement, a appris franceinfo d'une source policière. Ils ne portaient pas de casque et sont morts peu après l'arrivée des pompiers sur place.

Franceinfo vous résume ce que l'on sait de cette affaire.

Les deux adolescents percutés alors qu'ils circulaient sur une voie de bus

Lundi soir, vers 18 heures, un garçon de 17 ans et une fille de 15 ans, circulaient à deux sur une même trottinette sur une voie de bus, lorsqu'une ambulance privée, qui partait en intervention, les a percutés. Les secours ont été appelés pour intervenir sur l'accident, survenu quai Maréchal-Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon, selon le parquet. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes ont été percutés par l'arrière après avoir fait un écart au passage de l'ambulance sur la voie de bus. Les victimes, qui ne portaient pas de casque, ont été projetées sur plusieurs mètres. "Quand on est arrivés sur les lieux, les deux personnes, qui circulaient sur la même trottinette au moment de l'accident, étaient en arrêt cardiaque", a expliqué à l'AFP un responsable des pompiers du département. Elles sont décédées rapidement."

L'ambulance partait en intervention

Les victimes "circulaient sur une voie des bus et l'ambulance qui les a percutés partait en intervention", a précisé un responsable des pompiers du département. Selon six témoins sur place, l'ambulance roulait à très vive allure. Certains ont déclaré qu'elle avait bien actionné sa sirène et son gyrophare mais d'autres contredisent cette version.

Le conducteur de l'ambulance a d'abord été hospitalisé en état de choc, comme son collègue passager, avant d'être placé en garde à vue. Les dépistages d'alcool et de drogue pratiqués sur lui se sont révélés négatifs. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef d'homicide involontaire confiée à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône.

Le conducteur connu pour 28 infractions routières

Selon une source policière, confirmant une information de RTL, le conducteur a un lourd passif, comptant notamment 28 infractions routières à son nom, telles que des vitesses excessives et des dépassements de lignes blanches. Agé de 36 ans, il roulait avec un permis probatoire sur lequel il ne lui restait plus que deux points sur huit. Il s'était fait retirer son premier permis de conduire en 2019 après avoir perdu tous ses points. Il était également connu de la police pour défaut d'assurance et conduite d'un véhicule de catégorie supérieure à celle autorisée par son permis.