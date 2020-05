Loire-Atlantique : à Nantes, un jeune homme de 17 ans se tue après un rodéo à moto

Le jeune homme, qui portait un casque, a violemment heurté le trottoir, et est mort des suites de ses blessures.

Un jeune homme de 17 ans s’est tué, dans la nuit de mardi à mercredi, à Nantes, en Loire-Atlantique, en perdant le contrôle de sa moto, dans le nord-est de la ville, après avoir participé à un "rodéo urbain", a appris franceinfo de source policière mercredi 20 mai.

L’accident s’est produit vers 3h50 mercredi, dans la rue de la Souillarderie. Le jeune homme, qui portait un casque, a violemment heurté le trottoir, et est mort des suites de ses blessures. Les enquêteurs ont exploité la vidéo surveillance, et constaté qu’il avait heurté le trottoir, et qu’il était seul, au moment de cet accident. "Il n’y avait pas de véhicule de police à proximité", a précisé à franceinfo une source policière.

La victime multipliait les acrobaties sur sa moto

En exploitant d’autres images de vidéo surveillance, les enquêteurs ont relevé que quelques minutes avant le drame, le jeune homme s’était livré à un rodéo urbain avec sa moto, multipliant - sans casque cette fois - les acrobaties.

Depuis plusieurs années, les rodéos urbains - parfois effectués sur des motos volées - sont un phénomène fréquent dans de nombreuses villes de France. Une loi a même été votée en 2018 pour les punir plus sévèrement. Un jeune homme de 22 ans a d’ailleurs été interpellé par la police mardi soir, à Ermont (Val-d’Oise), en région parisienne, pour s’être livré à un rodéo urbain.