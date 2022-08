Limoges : deux frères interpellés après des violences envers des policiers et des pompiers

Ils ont reconnu les faits et ont été déférés devant la justice. Le plus âgé est un espoir du basket français.

Deux frères de 17 et 21 ans ont été interpellés après des violences envers des policiers et des pompiers dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges en début de semaine, indique France Bleu Limousin samedi 6 août. Ils ont reconnu les faits et ont été déférés devant la justice vendredi. L'issue de ce défèrement n'est pas encore connue.

Le plus âgé est décrit comme un "espoir du basket français rentrant des États-Unis" par la police nationale sur Facebook. Inconnu des services de police jusqu'alors, il a reconnu avoir jeté des projectiles vers les agents. Son petit frère, qui est quant à lui connu de la justice "pour des faits criminels", a reconnu avoir tenté de détruire une caméra de surveillance à coups de pierre, ajoute la police.

Le quartier prioritaire du Val de l'Aurence a connu deux nuits d'affrontements en début de semaine. Entre lundi et mardi, des pompiers et des policiers les accompagnant lors d'une intervention sur un véhicule en feu ont été pris pour cibles par des jets de projectiles, de cocktails Molotov et de mortiers. La nuit suivante, des policiers ont à nouveau été visés. Des CRS, déployés en renfort, ont rapidement ramené le calme.