Le maire de Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or, va porter plainte après l'installation d'environ 450 caravanes sur sa commune, deux fois plus que prévu

Le maire de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), Alain Cartron, a l'intention de déposer plainte après l'installation de plusieurs centaines de caravanes, environ 450, vendredi dernier dans sa commune, rapporte France Bleu Bourgogne lundi 2 septembre.

Le maire s'estime "trompé" à double titre : sur le nombre de caravanes et sur le lieu d'installation. Concernant le nombre, "ils sont deux fois, deux fois et demie plus nombreux". Pour le lieu, "ils se sont installés sur la piste de l'aérodrome". L'élu affirme avoir pourtant "préparé une convention en bonne et due forme" pour "moins de 200 caravanes". "On ne peut pas accueillir plus à l'endroit prévu, c'est-à-dire l'espace qui sert de parking lorsqu'il y a les grands matchs de rugby. Or, ils ne sont pas du tout arrivés là, ils m'ont trompé", assure-t-il. France Bleu précise que la piste de l'aérodrome est contiguë au stade de rugby où ils devaient s'installer.

Des avions empêchés de décoller

Le président de l'aéroclub de Nuits-Saint-Georges, Sébastien Debray, confirme lui que l'association ne pourra pas faire décoller d'avion : "L'activité est complètement arrêtée. Ils empiètent sur les trois quarts de la piste. Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, on ne pourrait pas décoller avec le monde qui circule autour". Le président de l'aéroclub rappelle que "c'est déjà la troisième fois cette année qu'[il] est obligé d'arrêter [son] activité, à cause des gens du voyage qui viennent s'installer sur la plateforme."

"On prend notre mal en patience et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts." Sébastien Debray, président de l'aéroclub de Nuits-Saint-Georges à franceinfo

Une crainte partagée par le maire qui redoute également qu'il faille faire venir des experts et faire des travaux. Il envisage donc de porter plainte pour "utilisation illicite et non autorisée du domaine public", "entrave à l'activité d'une association", et "installation non conforme et non autorisée sur les réseaux électriques et sur les réseaux d'eau". Alain Cartron rappelle que sa ville n'est pas officiellement référencée auprès de la préfecture de Côte-d'Or pour l'accueil des gens du voyage mais qu'il est volontaire : "On a toujours un esprit de solidarité, on a envie de partager".