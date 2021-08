Le corps d'une Britannique retrouvé dans les Pyrénées, neuf mois après sa disparition

Le corps d'Esther Dingley, une randonneuse britannique disparue depuis novembre dernier dans les Pyrénées françaises, a été retrouvé lundi par son compagnon, annonce mardi 10 août l'association représentant sa famille. Des ossements retrouvés fin juillet près d'un chemin à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) avaient été identifiés comme lui appartenant à l'issue d'une expertise ADN menée par la police scientifique de Toulouse.

Le corps de cette femme de 37 ans et "ses équipements ont été retrouvés l'après-midi du 9 août dans les Pyrénées, près de l'endroit où un os avait été découvert", détaille l'association LBT Global, qui représente sa famille, dans un communiqué. Après la découverte réalisée par son compagnon Daniel Colegate, des équipes de la police scientifique ont été envoyées sur place. "A ce stade, l'hypothèse de l'accident est considérée comme la plus probable, étant donné la localisation et les autres éléments", précise l'association.

Esther Dingley avait rejoint l'Espagne depuis la France en voiture, fin octobre, et n'avait plus donné signe de vie depuis un message envoyé le 22 novembre 2020. Son compagnon, resté en France, avait donné l'alerte et d'importants moyens de recherches avaient été déployés des deux côtés de la frontière, sans succès.