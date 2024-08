Le conducteur suspecté d'avoir mortellement percuté un gendarme dans les Alpes-Maritimes a été "interpellé à Cannes", annonce Gérald Darmanin

Le conducteur suspecté d'avoir mortellement percuté un gendarme lundi dans les Alpes-Maritimes a été "interpellé à Cannes", a annoncé mardi 27 août, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin sur X."Le chauffard criminel suspecté d'avoir mortellement renversé un gendarme à Mougins a été interpellé à Cannes cette nuit. Merci à nos forces de l'ordre pour leur mobilisation", a écrit tôt mardi le ministre.

Le gradé de la gendarmerie est mort renversé par une berline qui a refusé un contrôle, à la sortie de l'autoroute A8, à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, a appris franceinfo d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le drame s'est produit vers 20h40, à la sortie 42 de l'autoroute A8.

Le chauffard criminel suspecté d’avoir mortellement renversé un gendarme à Mougins a été interpellé à Cannes cette nuit. Merci à nos forces de l’ordre pour leur mobilisation. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 27, 2024

Le conducteur de la BMW noire avait pris la fuite après le choc, et était recherché par les forces de l'ordre françaises. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que la victime était âgée de 54 ans, mariée et père de deux enfants âgés de 12 et 16 ans. Toujours selon ce communiqué, cet adjudant était engagé depuis plus de 30 ans dans la gendarmerie comme sous-officier et avait rejoint le peloton de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) en 2007.