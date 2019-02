Landes : un père de famille landais condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa compagne et de leur bébé de 18 mois

La cour d'assises des Landes a condamné un homme de 42 ans à la réclusion criminelle à perpétuité.

Guillaume Dautremont, un père de famille landais de 42 ans, a été condamné mercredi 13 février à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa compagne et de leur bébé de 18 mois, en mars 2016, rapporte France Bleu Gascogne.

Guillaume Dautremont comparaissait devant la cour d'assises des Landes, à Mont-de-Marsan, pour avoir frappé à mort sa compagne, Élodie, et leur bébé de 18 mois, Méloé. Il s'était ensuite réfugié chez sa meilleure amie, l'avait tabassée et laissée pour morte, avant de se rendre chez sa mère et de tenter de l'étrangler.

L'altération du discernement n'a pas été retenue

A l'issue de six jours d'audience et après trois heures de délibérations, les jurés ont rendu un verdict conforme aux réquisitions de l'avocat général qui n'avait pas demandé de peine de sûreté. La loi prévoit un minimum de 18 ans de prison dans ce cas-là.

L'avocat de la défense avait demandé à ce que l'altération du discernement au moment des faits soit retenue, synonyme d'une peine moins lourde. La cour d'assises des Landes n'a pas retenu l'altération du discernement. Guillaume Dautremont est considéré comme pleinement responsable de ses actes, car il a pris volontairement de la drogue avant le drame.