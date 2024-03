L'homme soupçonné d'avoir égorgé son voisin dans le Doubs mis en examen pour assassinat

L'homme qui a tué son voisin de 53 ans mercredi 27 mars à Mandeure (Doubs), près de Montbéliard, a été mis en examen vendredi 29 mars pour assassinat, rapporte ce samedi France Bleu Belfort-Montbéliard.

Le Mandubien de 32 ans a reconnu avoir "tranché la gorge" de son voisin mercredi soir. Le mis en cause a avoué au cours de sa garde à vue qu'il ne supportait plus le bruit, la musique et les allers-retours incessants de son voisin. Il est alors allé chez le quinquagénaire et s'est rué sur lui, l'a frappé au visage, avant de lui trancher la gorge. Les gendarmes l'ont interpellé quelques minutes après les faits. Placé en garde à vue, il avait reconnu les faits, "comme si cet acte était un soulagement", a indiqué le procureur.

S'il est vite passé aux aveux lors de sa garde à vue, l'homme est resté silencieux devant les juges, vendredi. Une expertise psychiatrique doit être prochainement réalisée.