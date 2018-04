L'ex-secrétaire d'État Jean-Vincent Placé convoqué devant le tribunal correctionnel le 11 juillet prochain

Jean-Vincent Placé sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 11 juillet prochain, a appris vendredi franceinfo auprès de l'un des avocats de l'ex-secrétaire d'État.

Après avoir été déféré au parquet, vendredi 6 avril, vers 14 heures, Jean-Vincent Placé a vu sa garde à vue levée, vendredi, après avoir passé deux nuits dans les locaux du commissariat central des 5e et 6e arrondissements de Paris. Il avait été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi et placé en garde à vue pour "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique", "insulte à caractère racial" et "violence sans incapacité commise en état d'ivresse".

L'ancien sénateur sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris, le 11 juillet prochain, a appris franceinfo auprès de l'un de ses avocats vendredi après-midi.

Soupçons d'insultes envers trois personnes

Jean-Vincent Placé est soupçonné d'avoir insulté le videur du bar dansant, La Piscine, dans le 6e arrondissement parisien, mais également une jeune femme de 21 ans à qui il a demandé de danser pour un ami qui l’accompagnait - le sénateur UDI de Haute-Savoie Loïc Hervé - en échange d’une rémunération et également un policier venu l'interpeller. Selon nos informations, le policier a porté plainte pour "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique".

L'ancien secrétaire d'État a été contrôlé à 2h25 dans la nuit de mercredi à jeudi, avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang. Il avait assuré, lors de son transport jusqu'au commissariat, qu'il avait été agressé par un homme d’extrême droite et qu'il avait reçu un coup du côté gauche du visage, mais il n’a aucune trace visible.