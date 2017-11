Yonne : un couple condamné pour avoir récolté des fonds en mentant sur la maladie de leur fille

Dans l'Yonne, un couple de Saint-Valérien a été condamné, mardi 28 novembre, à cinq mois de prison ferme et dix mois de prison avec sursis pour escroquerie par le tribunal de Sens, annonce France Bleu Auxerre. Ils ont menti sur la maladie de leur fille et fondé une association pour récolter des fonds alors que leur enfant était simplement asthmatique.

L'alerte donnée en 2013 par un médecin

L'alerte a été donnée fin 2013 par un médecin. Ce dernier prévient alors la procureur de la République de Sens après la création de l'association "Le souffle de Lydie" et un reportage diffusé par France 3 Bourgogne. Les parents affirment que leur fille souffre de broncho-pneumopathie obstructive chronique cancéreuse (BPCO) et qu'elle a besoin d'une greffe de poumon et d'artère. Or, cette maladie ne peut pas toucher les enfants et il n'existe aucune forme cancéreuse. Les parents parviennent grâce à la mobilisation de plusieurs personnes à organiser une kermesse et une randonnée. Ils récoltent 2 300 euros et obtiennent un fauteuil roulant.

Le tribunal de Sens les a condamnés chacun à cinq mois de prison ferme et dix mois de prison avec sursis. Leurs comptes ont été confisqués. Le couple est par ailleurs condamné à rembourser plusieurs centaines d'euros de préjudice aux personnes qui ont fait des dons. Les enquêteurs ont recensés une cinquantaine de victimes. Le couple devra également rembourser 3 000 euros au Conseil départemental pour préjudice moral.