Viols dans le milieu du porno : 17 personnes renvoyées devant la cour criminelle de Paris

L'instruction explique avoir retenu 27 viols en réunion et certains éléments pouvant prouver la "traite d'êtres humains en bande organisée". Le dirigeant du site "French Bukkake" et réalisateur Pascal OP et son associé Mathieu L, font partie des 17 personnes qui seront jugées.

Article rédigé par Margaux Stive Radio France

17 personnes renvoyées devant la cour criminelle de Paris dans l'affaire de viols dans le milieu pornographique "French Bukkake" (illustration). (VINCENT ISORE / MAXPPP)

17 personnes, soupçonnées de violences sexuelles sur l'ancienne plateforme de vidéos pornographiques "French Bukkake", sont renvoyées devant la cour criminelle départementale de Paris, selon l’ordonnance de mise en accusation à laquelle franceinfo a eu accès jeudi 31 août. Les deux juges d'instruction chargés des investigations menées depuis octobre 2020 se sont prononcées en faveur de la tenue d'un procès. >> Violences sexuelles dans le milieu du porno : ce que l'on sait de l'affaire "French Bukkake" Mi-juillet, le parquet de Paris avait requis ces renvois, pour que ces 17 acteurs, réalisateurs et producteurs soient jugés pour "viols", "viols en réunion", "traite d'être humain en bande organisée" ou encore "proxénétisme aggravé". Les deux principaux accusés, le dirigeant du site et réalisateur Pascal OP et son associé Mathieu L, font bien partie des 17 personnes renvoyées la cour criminelle de Paris. "L'instruction peut reprendre en partie les éléments relevés par le parquet pour démontrer l'existence de faits de traites des êtres humains en bande organisée", est-il écrit dans l'ordonnance de mise en accusation. L'instruction explique également avoir retenu 27 viols en réunion, entre 2016 et 2020. Cet ancien site pornographique "French Bukkake" tenait son nom d'une pratique sexuelle à plusieurs partenaires. Ses dirigeants sont notamment soupçonnés d'avoir piégé de jeunes femmes précaires, sans leur préciser le nombre de partenaires masculins. Plus d'une quarantaine de victimes, ainsi que des associations, se sont constituées parties civiles dans ce dossier.