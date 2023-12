Procès de Monique Olivier aux assises : "Ce n'est pas le procès qu'attendent les victimes", estime l'avocat des parties civiles

"Il faut que Monique Olivier puisse répondre, mais vous nous interdisez de l'interroger !", s'est exclamé vendredi 1er décembre l'avocat des parties civiles Didier Seban, lors du 4e jour du procès de Monique Olivier à la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre. L'avocat, ainsi que le père d'Estelle Mouzin, ont quitté la salle d'audience, a constaté un journaliste de France Bleu Auxerre sur place. Les deux hommes sont en colère face aux méthodes du président Didier Safar qui refuse, depuis l'ouverture du procès mardi, que la cour interroge l'accusée en dehors des plages réservées pour son interrogatoire.

"On a l'impression qu'on fait ce procès juste pour mémoire, s'est désolé Didier Seban. Quand une victime vient nous dire qu'elle a croisé Michel Fourniret et qu'elle a croisé Monique Olivier, avec beaucoup d'émotion, il faut l'interroger, tout simplement !", martèle l'avocat à propos de l'ex-femme du tueur en série. "Il faut lui demander 'Vous l'avez croisée ? Vous êtes allée à son domicile ?'"

"Dans 5 jours, elle dira qu'elle ne sait pas de quoi on parle. On a affaire à quelqu'un qu'il faut interroger et réinterroger pour essayer d'avancer sur une vérité, clame Didier Seban. Si on fait le procès juste pour finalement aboutir à une condamnation de Monique Olivier, sans savoir rien de plus sur les crimes commis sur l'affaire, et bien ce n'est pas le procès qu'attendent les victimes et je pense que ce n'est pas les respecter que de faire le procès dans ces conditions là", a conclu Didier Seban.