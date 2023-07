L'acteur américain Kevin Spacey déclaré non coupable d'agressions sexuelles à Londres

La star d'Hollywood était accusée par quatre hommes, pour des faits qui se seraient produits entre 2001 et 2013.

Au terme d'une longue procédure, l'acteur américain Kevin Spacey, 64 ans, a été déclaré non coupable de neuf délits sexuels par un tribunal de Londres mercredi 26 juillet. La star d'Hollywood niait les accusations qui pesaient contre lui. Les plaignants, quatre hommes qui ont maintenant la trentaine et la quarantaine, dénonçaient des faits qui se seraient produits entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004, lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic.

L'accusation la plus grave contre l'acteur, deux fois oscarisé pour ses rôles dans American Beauty et Usual Suspects, est celle d'un homme qui l'accuse de l'avoir "drogué" et d'avoir eu une activité sexuelle avec lui alors qu'il était endormi.

Durant les quatre semaines du procès à la Southwark Court de Londres, l'accusation a dépeint l'acteur, qui comparaissait libre, comme un "harceleur sexuel" et "un homme qui ne respecte pas les limites ou l'espace personnel" des autres. Devant le jury, l'acteur s'est présenté comme un "gros dragueur" mais a nié tout comportement "violent", "agressif" ou "douloureux", estimant que le dossier de l'accusation était "faible".