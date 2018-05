Deux ex-agents secrets français sont soupçonnés de trahison pour le compte de la Chine et ont été présentés à un juge

Le ministère des Armées l'a indiqué, vendredi, confirmant partiellement une information de TMC et du "Monde".

L'histoire pourrait être le synopsis d'un film de James Bond. Deux ex-agents secrets français sont soupçonnés de trahison et ont été présentés à un juge, a annoncé le ministère des Armées, jeudi 24 mai, confirmant partiellement une information de TMC et du Monde.

"Le ministère des Armées confirme que deux de ses anciens personnels et la conjointe de l'un d'entre eux ont été déférés devant le juge d'instruction, pour des faits susceptibles de constituer les crimes et délits de trahison par livraison d'informations à une puissance étrangère, provocation au crime de trahison et atteinte au secret de la défense nationale", écrit le ministère des Armées dans un communiqué, qui ne confirme pas les mises en examen évoquées par les deux médias. Mais une source judiciaire a confirmé à l'AFP la mise en examen de trois personnes en décembre.

Le ministère affirme que les deux anciens agents sont désormais à la retraite, sans préciser ni la nature des faits, ni leur ampleur ni la période à laquelle ils ont eu lieu.

Des agents doubles pour la Chine ?

TMC et Le Monde affirment que ces personnes auraient livré des informations à la Chine. Autrement dit, ces deux agents étaient des agents doubles. Selon Le Monde, "ils auraient été recrutés par les autorités chinoises afin d’espionner le renseignement extérieur français pour le compte de Pékin". Ce que le ministère n'a pas mentionné.

En revanche, il explique que les deux agents "ont été détectés" par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) "qui a porté à sa propre initiative ces faits à la connaissance du procureur de Paris". Selon Le Monde, les faits ont été découverts dans le cadre d'une enquête d'un autre service de renseignement, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). TMC rappelle que les personnes mises en cause encourent jusqu'à trente ans de prison.