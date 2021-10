Affaire Marc Dutroux : 25 ans après la marche blanche, la Belgique se souvient

L'affaire Dutroux reste un traumatisme pour la Belgique qui avait dû, à l'époque, réformer sa justice et sa police. "La cérémonie doit commencer dans quelques minutes", introduit le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique). "On attend encore l'arrivée du Premier ministre et de la Reine. Plusieurs familles et plusieurs parents de victimes sont également présents, c'est une vive émotion."

Des retentissements sur plusieurs degrés

"Il y a 25 ans, la découverte des crimes pédophiles de Marc Dutroux avait provoqué une onde de choc et des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue, vêtues de blanc et en silence. À la fois pour apporter leur soutien aux victimes, mais aussi pour montrer leur indignation vis-à-vis du pouvoir judiciaire et policier", poursuit le journaliste. C'est un évènement qui a marqué l'histoire du pays et "déclencheur d'un certain nombre de réformes, par exemple la création d'un centre national pour les enfants disparus."