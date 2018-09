Affaire Fourniret : les recherches se poursuivent à Saint-Cyr-les-Colons, près d'Auxerre

La vingtaine d'enquêteurs spécialisés de la gendarmerie pourrait y passer la journée, rapporte France Bleu Auxerre, jeudi. Le but est de retrouver le corps de Marie-Angèle Domece, dont Michel Fourniret a avoué le meurtre en février dernier.

Les recherches se poursuivent, jeudi 27 septembre, dans l'affaire Michel Fourniret. Les forces de l'ordre mobilisées sont toujours à Saint-Cyr-les-Colons, près d'Auxerre (Yonne), confirme France Bleu Auxerre. Une vingtaine d'enquêteurs spécialisés de la gendarmerie sont présents dans cette commune où Michel Fourniret a vécu avec son épouse.

Les recherches pourraient durer la journée

Les recherches continuent dans un jardin où sont effectuées pour le moment des analyses de sols à l'aide de géoradars qui permettent de les sonder. D'après les informations de France Bleu Auxerre, les recherches pourraient durer toute la journée. Pas de précision pour le moment sur la présence ou non, jeudi, sur les lieux de Michel Fourniret. La veille, il était au côté des enquêteurs dans cette même commune où les recherches ont porté vers le cœur du village et l'ancien domicile habité par le principal suspect. Mardi, tous s'étaient rendus à Monéteau et Auxerre.

Ces fouilles ont pour but de tenter de retrouver le corps de Marie-Angèle Domece, dont Michel Fourniret a avoué le meurtre en février, après l'avoir nié dans un premier temps. Marie-Angèle Domece, handicapée mentale, avait disparu le 8 juillet 1988 dans l'Yonne, à 19 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé.