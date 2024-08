En Australie, une soixante de personnalités fait pression sur le gouvernement pour bannir la publicité sur les jeux d'argent

Parmi les signataires de la lettre publiée samedi figurent d'anciens dirigeants politiques, syndicaux, sportifs et religieux, qui pressent le gouvernement et l'opposition conservatrice d'interdire toute publicité pour les jeux d'argent dans un délai de trois ans.

Une lettre ouverte signée par une soixante de personnalités australiennes et publiée samedi 10 août exhorte le gouvernement à imposer une interdiction totale des publicités pour les jeux de hasard, dans un pays où les pertes par joueur sont parmi les plus élevées au monde. "La publicité pour les jeux d'argent en Australie est hors de contrôle, avec un million de publicités pour les jeux d'argent diffusées à la télévision et à la radio en un an seulement", fustige la lettre, publiée par l'association Alliance for Gambling Reform et adressée au Premier ministre Anthony Albanese ainsi qu'au chef de l'opposition Peter Dutton.

Parmi les signataires figurent d'anciens dirigeants politiques, syndicaux, sportifs et religieux. Ils pressent le gouvernement et l'opposition conservatrice d'interdire toute publicité pour les jeux d'argent dans un délai de trois ans, conformément aux recommandations d'un rapport de 2023 sur ses dangers. Les pertes liées aux jeux d'argent en Australie, pays qui ne compte que 27 millions d'habitants, sont estimées à 25 milliards de dollars australiens par an (un peu plus de 15 milliards d'euros), selon Martin Thomas, directeur général de l'association. Les publicités incitant les gens à risquer leur argent sont très répandues à la télévision, à la radio et sur les panneaux d'affichage.

Le coût de l'inaction se traduirait par "une ruine financière croissante"

"Toute décision visant à simplement plafonner la publicité, ou à limiter une interdiction générale aux seuls médias sociaux, serait une victoire pour les intérêts en place et laisserait les Australiens exposés à des dommages importants", a déclaré Martin Thomas. Outre les pertes financières, le coût de l'inaction se traduirait par "une ruine financière croissante, des problèmes de santé mentale, des suicides et la violence familiale que les jeux d'argent peuvent exacerber", a-t-il poursuivi.

Le média australien Nine Entertainment a assuré que le gouvernement devrait annoncer une proposition de loi dans les semaines à venir, en optant plus probablement pour une limitation qu'une interdiction totale de la publicité. La semaine dernière, Anthony Albanese a déclaré que son gouvernement s'était engagé avec les "parties prenantes" à "minimiser les dommages causés par le jeu", mais il a refusé de dire si une interdiction de la publicité était envisagée.