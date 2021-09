Isère : mise en examen d'une adolescente accusée d'agression à la machette dans un lycée de Bourgoin-Jallieu

Les premières auditions ont révélé qu'il s'agissait d'un acte prémédité et non d'une réaction à un regard de travers d'abord avancé par l'adolescente.

Une adolescente accusée d'avoir agressé une élève à la machette lundi dans un lycée Bourgoin-Jallieu, en Isère, est mise en examen mercredi 15 septembre, rapporte France Bleu Isère. Poursuivie pour violences aggravées dans un établissement scolaire, avec arme et par préméditation, la jeune fille est placée sous contrôle judiciaire.

L'agression s'est déroulée au lycée Gambetta alors que les deux lycéennes étaient en classe. La victime, légèrement blessée au bras, s'est vu délivrer une ITT d'une journée. Les premières auditions ont permis d'apprendre qu'elle avait déjà l'arme dans son sac lorsqu'elle est arrivée au lycée lundi matin, avant même le regard de travers qu'elle avance comme explication à son geste.

Selon la procureure de la République de Vienne, cette agression serait davantage liée à différents problèmes personnels et familiaux. L'adolescente a été placée, avec une obligation de soin et de formation. Elle a interdiction de porter une arme, de se rendre à Bourgoin-Jallieu et d'entrer en contact avec la victime.