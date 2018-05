France Bleu Touraine révèle qu'une autre plainte avait été déposée contre le chef de choeur il y a trois ou quatre ans, sans qu'il soit possible d'être plus précis à ce stade de l'enquête.

Trois mois après la mise en examen et l'incarcération de Pierre-Marie Dizier, chef de choeur du conservatoire de Tours (Indre-et-Loire) poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, France Bleu Touraine révèle, mardi 22 mai, qu'une autre plainte avait été déposée contre le chef de choeur il y a trois ou quatre ans, sans qu'il soit possible d'être plus précis à ce stade de l'enquête.

La plainte classée sans suite à l'époque

Cette plainte avait été déposée par un jeune homme qui dit avoir été victime d'attouchements par le chef de choeur, au sein du conservatoire. Ces faits remonteraient à l'époque où la victime présumée était mineure, et l'auraient conduit à arrêter le chant. Ce n'est que quelques années plus tard, une fois majeur, que l'ancien élève a déposé plainte. Cette plainte avait été classée sans suite à l'époque par le parquet, faute d'éléments matériels suffisants. Les fait n'étant pas prescrits, l'ancien étudiant peut déposer une nouvelle plainte aujourd'hui.

L'avocat d'une des victimes s'étonne aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu, à l'époque, d'enquête plus approfondie et qu'aucun juge d'instruction n'ait été saisi, d'autant que Pierre-Marie Dizier avait déjà été inquiété par la justice pour des faits similaires : en 2005, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis, avant d'être relaxé l'année suivante, en 2006.